Ghana : 15 morts, majoritairement des enfants, dans un accident de bateau

En Brève

Quinze personnes se sont noyées samedi 11 octobre lorsqu’un bateau a chaviré sur le lac Volta, dans le nord-est du Ghana, a annoncé dimanche l’Autorité maritime du Ghana (GMA). La GMA a précisé que 11 des victimes étaient des enfants âgés de deux à quatorze ans (cinq garçons et six filles) ; le bateau effectuait la liaison entre les villages d’Okuma et de Bovime. Quatre adultes ont survécu à l’accident. Une équipe d’enquête spécialisée, incluant des membres de la marine, a été dépêchée sur place pour déterminer les causes du naufrage et identifier d’éventuels manquements aux règles de sécurité.

