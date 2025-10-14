Gaza : l’ONU et la Croix-Rouge réclament l’ouverture de tous les points de passage

En Brève

L’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réclamé, mardi 14 octobre, l’ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza afin de permettre l’acheminement d’une aide humanitaire renforcée après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. «À ma connaissance, tous les points de passage de Gaza ne sont pas ouverts à l’aide humanitaire. C’est le principal problème actuellement, et c’est ce que les humanitaires, y compris le CICR, ont réclamé au cours de ces dernières heures», a déclaré Christian Cardon, porte-parole du CICR, lors d’un point de presse à Genève. Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU, a de son côté insisté : «Nous demandons que tous les points de passage soient ouverts.»

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ