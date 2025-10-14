En Brève
Gaza : l’armée israélienne remet quatre dépouilles d’otages à la Croix-Rouge
1 min de lecture
L’armée israélienne a annoncé mardi 14 octobre en soirée que quatre nouvelles dépouilles d’otages détenus par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge ; selon le communiqué militaire, la Croix-Rouge a transféré sous sa garde quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés, qui sont en route vers l’armée israélienne et le Shin Bet dans la bande de Gaza.