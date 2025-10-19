Gaza : l’armée israélienne affirme reprendre l’application du cessez‑le‑feu

En Brève

L’armée israélienne a annoncé dimanche 19 octobre au soir qu’elle cesserait ses frappes dans la bande de Gaza pour appliquer le cessez-le-feu, après avoir mené, selon elle, des dizaines de frappes meurtrières visant des cibles du Hamas accusé d’attaques contre ses troupes. Dans un communiqué, elle précise : « Conformément aux directives de l’échelon politique, et après une série de frappes significatives en réponse aux violations du Hamas », l’armée « a repris l’application du cessez-le-feu ». Le texte ajoute que l’armée israélienne « continuera de respecter l’accord de cessez-le-feu et ripostera avec fermeté à toute violation ».

