Gaza : la Croix-Rouge en route pour récupérer plusieurs dépouilles d’otages, selon l’armée israélienne

En Brève

L’armée israélienne a annoncé mardi soir 14 octobre que la Croix-Rouge se dirigeait vers la bande de Gaza pour récupérer plusieurs dépouilles d’otages détenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Dans son communiqué, l’armée précise que la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils contenant les dépouilles des otages décédés lui seront remis. Le Hamas avait libéré lundi 20 otages vivants enlevés lors de l’attaque du 7 octobre 2023 et restitué les dépouilles de quatre autres; il détient encore les dépouilles de 24 Israéliens.

