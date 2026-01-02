Gabon: un nouveau gouvernement installé pour plus d’efficacité (liste)

Le président de la Transition au Gabon, Brice Oligui Nguema, a procédé à la formation d’un gouvernement composé de 31 ministres, ont annoncé les autorités gabonaises.

Cette annonce intervient quelques mois après la présidentielle et s’inscrit dans le cadre de la recomposition de l’exécutif en période de transition.

La composition du gouvernement, dévoilée hier, reflète la volonté des nouvelles autorités de consolider la gouvernance nationale et de répondre aux attentes sociales et économiques de la population.

Plusieurs cadres de l’administration publique ainsi que des personnalités issues de divers horizons ont été nommés pour diriger les différents départements ministériels.

Le premier conseil des ministres de cette équipe a été présidé par Brice Oligui Nguema, qui a souligné l’importance de l’unité nationale et de l’efficacité de l’action gouvernementale dans le contexte actuel. Il a appelé les membres du gouvernement à œuvrer dans l’intérêt général, à renforcer la cohésion sociale et à impulser des politiques susceptibles de relancer la croissance économique du pays.

La nouvelle équipe comprend des ministres en charge des secteurs clés tels que l’Économie, les Finances, l’Éducation nationale, la Santé, la Justice et la Sécurité. Des portefeuilles prioritaires ont également été attribués à des responsables chargés de piloter des réformes institutionnelles et administratives, jugées essentielles pour la stabilité et l’avenir du Gabon.

La mise en place de ce gouvernement intervient après une période d’incertitude politique marquée par des tensions entre l’exécutif et des forces politiques locales. Brice Oligui Nguema avait été porté à la tête de l’État dans un contexte particulier, et la formation de cette équipe ministérielle doit, selon ses partisans, marquer une étape forte vers la stabilisateion du pays.

Les observateurs politiques estiment que la nomination de ce cabinet élargi à 31 membres traduit une volonté d’inclusion, mais qu’elle devra rapidement se traduire par des actions concrètes pour répondre aux défis socio-économiques qui se posent au Gabon, notamment en matière d’emploi, d’infrastructures et de développement rural.

Liste des membres du nouveau gouvernement

Vice-présidence de la République

Alexandre Barro Chambrier

Vice-présidence du Gouvernement

Hermann Immongault

Ministres d’État

Aux Transports et à la Marine marchande, chargé de la Logistique : Ulrich Manfoumbi Manfoumbi

À la Défense nationale : Brigitte Onkanowa

À l’Éducation nationale et à l’Instruction civique : Camelia Ntoutoume-Leclercq

Ministres

À l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie : Philippe Ntonangoye

À l’Intérieur, à la Sécurité et à la Décentralisation : Adrien Nguema Mba

Au Logement, à l’Habitat, à l’Urbanisme et au Cadastre : Mays Lloyd Mouissi

Aux Affaires étrangères et à la Coopération, chargé de l’Intégration et de la Diaspora : Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny

À l’Économie numérique, à la Digitalisation et à l’Innovation : Marc-Alexandre Doumba

À la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains : Augustin Emane

À la Planification et à la Prospective : Louise-Pierrette Ovono

À la Réforme et aux Relations avec les Institutions : Jean-François Ndong Obiang

Au Pétrole et au Gaz : Clotaire Kondja

À l’Économie, aux Finances, à la Dette et aux Participations, chargé de la lutte contre la vie chère : Thierry Minko

Aux Mines et aux Ressources géologiques : Sosthène Nguema Nguema

À la Pêche, à la Mer et à l’Économie bleue : Aimé-Martial Massamba

Aux Travaux publics et à la Construction : Edgard Moukoumbi

À l’Industrie et à la Transformation : Lubin Ntoutoume

À la Fonction publique et au Renforcement des capacités : Laurence Mengue Mezogho, épouse Ndong

Au Travail, au Plein emploi, au Dialogue social et à la Formation professionnelle : Jacqueline Bignoumba

Aux Eaux et Forêts, à l’Environnement et au Climat, chargé du conflit Hommes-Faune : Maurice Ntossui Allogho

À l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, Porte-parole du Gouvernement : Charles Edgar Mombo

À la Santé : Elsa Ayo, épouse Bivigou

Aux Affaires sociales, chargée de la Protection de l’Enfance et de la Femme : Dr Armande Logo, épouse Moulengui

À l’Agriculture, à l’Élevage et au Développement rural : Pacôme Kossy

Au Commerce, aux PME-PMI et à l’Entrepreneuriat des jeunes : Zeinaba Gninga Chaning

Au Tourisme durable et à l’Artisanat : Marcelle Ibinga, épouse Itsitsa

À la Jeunesse, aux Sports, au Rayonnement culturel et aux Arts, chargé de la Vie associative : Paul-Ulrich Kessany

À la Communication et aux Médias : Germain Biahodjow