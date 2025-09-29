Gabon: l’UDB de Brice Oligui Nguema en tête selon les résultats partiels

À l’issue du scrutin législatif du 27 septembre, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), parti fondé récemment par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, est en tête selon les résultats partiels rendus publics.

Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a lu hier soir les résultats bureau de vote par bureau. Il a précisé que trois élections devront être annulées dans certaines circonscriptions en raison d’irrégularités, et une vingtaine de sièges restent encore en attente.

Malgré son jeune âge (le parti a été créé il y a quelques mois), l’UDB essuie des succès éclatants : plusieurs ministres candidats ont été élus dès le premier tour, et le parti semble avoir remporté “tous les principaux duels” selon les médias gabonais.

À lire aussi : Chine : l’ancien ministre Tang Renjian condamné à mort pour corruption

Pour autant, le chemin n’est pas dégagé : l’UDB devra confirmer sa position lors du second tour fixé au 11 octobre, dans les circonscriptions restées en compétition.

Le Parti démocratique gabonais (PDG), ex-parti hégémonique, apparaît en retrait mais conserve plusieurs candidats dans la course au second tour.

Le verdict final, assorti des éventuels recours devant la Cour constitutionnelle, sera déterminant pour sceller l’équilibre politique au Gabon dans les années à venir.