Frontière Afghanistan-Pakistan : plus de dix civils tués lors de heurts

En Brève

Plus de dix civils ont été tués et une centaine blessés lors de nouveaux affrontements à la frontière afghano-pakistanaise, ont annoncé mercredi des responsables afghans. Dans le district de Spin Boldak, des heurts nocturnes ont éclaté et des obus de mortier ont été tirés, a déclaré à l’AFP Ali Mohammad Haqmal, porte-parole du département de l’Information, faisant état de 15 civils tués. Ce bilan a été confirmé auprès de l’AFP par Abdul Jan Barak, responsable de l’hôpital local, qui a précisé que plus de 80 femmes et enfants avaient été blessés. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a accusé les forces pakistanaises d’avoir «une fois de plus» mené des attaques contre le sol afghan, «avec des armes légères et lourdes» dans le même district.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ