Frontière Afghanistan-Pakistan : plus de dix civils tués lors de heurts
Plus de dix civils ont été tués et une centaine blessés lors de nouveaux affrontements à la frontière afghano-pakistanaise, ont annoncé mercredi des responsables afghans. Dans le district de Spin Boldak, des heurts nocturnes ont éclaté et des obus de mortier ont été tirés, a déclaré à l’AFP Ali Mohammad Haqmal, porte-parole du département de l’Information, faisant état de 15 civils tués. Ce bilan a été confirmé auprès de l’AFP par Abdul Jan Barak, responsable de l’hôpital local, qui a précisé que plus de 80 femmes et enfants avaient été blessés. Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a accusé les forces pakistanaises d’avoir «une fois de plus» mené des attaques contre le sol afghan, «avec des armes légères et lourdes» dans le même district.