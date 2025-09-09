PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre

France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu @ Le JDD
- Publicité-
. .

Emmanuel Macron a désigné mardi 9 septembre 2025 Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre, en remplacement de François Bayrou. Jusqu’ici ministre des Armées, il aura pour mission de consulter les forces politiques représentées au Parlement afin de bâtir une majorité autour du budget et de proposer la composition d’un nouveau gouvernement.

Dans un communiqué publié peu avant 20 heures, l’Élysée précise : « Le président de la République charge Sébastien Lecornu de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la nation et de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. À l’issue de ces discussions, il appartiendra alors au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République. »

Le texte souligne également que « l’action du Premier ministre, la voix d’Emmanuel Macron, sera guidée par la défense de notre indépendance, de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique pour l’unité du pays ». Le chef de l’État s’est dit convaincu qu’une entente entre les différentes forces politiques est possible « dans le respect des convictions de chacun ».

Cette nomination intervient alors que Sébastien Lecornu, figure montante de la majorité présidentielle, occupait jusqu’à présent le poste stratégique de ministre des Armées.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Guillaume Soro dément toute rumeur d’empoisonnement

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : l’ex-cadre du PDCI Linda Diplo s’engage aux côtés du RHDP

Bénin

Bénin: un réseau spécialisé dans le vol et le recel de motos démantelé à Zè

Bénin

Bénin: dix-huit personnes arrêtées pour avoir effectué leurs besoins sur la voie publique

Bénin

Cotonou: 18 personnes interpellées pour déjections sur la voie publique

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : « Gbagbo nous disait que le temps est le second nom de Dieu », Serge Kassy tacle Simone Gbagbo

Bénin

Parakou: mouvement d’humeur sur les chantiers d’asphaltage de Sinohydro

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : premier face-à-face officiel entre Gbagbo et Affi depuis 2011

Burkina Faso

Burkina Faso : fin des paiements par chèque dans l’administration dès le 1er octobre

Bénin

Bénin: 1 666 nouveaux logements sociaux bientôt construits à Ouèdo

VOIR TOUS LES FLASHS