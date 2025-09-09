France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre

Emmanuel Macron a désigné mardi 9 septembre 2025 Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre, en remplacement de François Bayrou. Jusqu’ici ministre des Armées, il aura pour mission de consulter les forces politiques représentées au Parlement afin de bâtir une majorité autour du budget et de proposer la composition d’un nouveau gouvernement.

Dans un communiqué publié peu avant 20 heures, l’Élysée précise : « Le président de la République charge Sébastien Lecornu de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la nation et de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. À l’issue de ces discussions, il appartiendra alors au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République. »

Le texte souligne également que « l’action du Premier ministre, la voix d’Emmanuel Macron, sera guidée par la défense de notre indépendance, de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique pour l’unité du pays ». Le chef de l’État s’est dit convaincu qu’une entente entre les différentes forces politiques est possible « dans le respect des convictions de chacun ».

Cette nomination intervient alors que Sébastien Lecornu, figure montante de la majorité présidentielle, occupait jusqu’à présent le poste stratégique de ministre des Armées.