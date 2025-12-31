France : Macron présente ses vœux dans un contexte politique tendu

Le président de la République, Emmanuel Macron, adressera mercredi 31 décembre ses vœux aux Français pour la neuvième et avant-dernière fois avant la fin de son mandat. Après une année 2025 marquée par une perte d’influence politique et des concessions sur plusieurs réformes, le chef de l’État s’exprimera dans un contexte d’affaiblissement de son autorité.

Lors de son allocution du 31 décembre 2024, Emmanuel Macron espérait encore reprendre la main sur une vie politique fragilisée par la dissolution de l’Assemblée nationale, intervenue en juin de la même année. Malgré la succession de quatre Premiers ministres et l’absence de budget, le succès des Jeux olympiques et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame avaient alors entretenu l’espoir d’un redressement, selon notre journaliste du service politique, Valérie Gas.

« Je souhaite que l’année qui s’ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu’elle permette la stabilité et les compromis nécessaires pour prendre les bonnes décisions au service des Français », déclarait-il le 31 décembre 2024.

Un an plus tard, ces propos contrastent avec la situation actuelle. Un cinquième Premier ministre a été nommé depuis le début du second quinquennat. Le président a également accepté la suspension de la réforme des retraites, l’un des piliers de son programme. La France termine de nouveau l’année sans budget, tandis que l’instabilité politique persiste et que les perspectives économiques restent incertaines.

Selon les informations de RFI, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir faire de 2025 une année « utile » et évoqué la tenue de consultations citoyennes sur des orientations stratégiques à long terme, à l’horizon 2050. Ces consultations n’ont pas eu lieu. À la veille de la dernière phase de son mandat et avant le bilan attendu en 2027, l’allocution de vœux pour 2026 s’annonce comme un exercice délicat pour le chef de l’État.