France : l’ex-président Sarkozy face au tribunal pour connaître les modalités de son incarcération

En Brève

L’ex-président français Nicolas Sarkozy s’est présenté lundi peu avant 14h00 au tribunal judiciaire de Paris pour y recevoir la notification de la date et du lieu de son incarcération, ont constaté des journalistes de l’AFP. Condamné le 25 septembre à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre du dossier libyen, il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d’un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.