France : la popularité des ténors de l’ex-socle commun en baisse selon un sondage

En Brève

La popularité des ténors de l’ex-socle commun — Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin — est en forte baisse, selon un sondage Ipsos BVA-CESI publié par la Tribune Dimanche. Ces quatre responsables, issus de la coalition du centre et de la droite qui soutenait les gouvernements depuis la dissolution de 2024, apparaissent comme les principaux perdants de la crise politique provoquée par la nomination à Matignon de Sébastien Lecornu, sa démission lundi dernier et sa reconduction vendredi soir par le président Emmanuel Macron. Sur la question de voir ces personnalités accéder à l’Élysée, Bruno Retailleau, président des Républicains et ministre démissionnaire de l’Intérieur, enregistre une chute de sept points en un mois, à 20 %; les ex-Premiers ministres Édouard Philippe (Horizons) et Gabriel Attal (Renaissance) perdent respectivement trois et cinq points, à 22 % et 19 %; quant au ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin, il recule également de cinq points, à 19 %, écrit l’AFP.

