France-Algérie: Paris propose de relancer le dialogue malgré les tensions

La France a annoncé dimanche 19 octobre 2025 sa volonté de renouer un dialogue avec l’Algérie, alors que les relations entre les deux pays restent gelées depuis plus d’un an.

Le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, a souligné que l’absence de coopération sécuritaire avec Alger constitue « un gros problème ». Il a notamment évoqué la difficulté à obtenir des informations vitales sur les ressortissants algériens visés par une obligation de quitter le territoire (OQTF).

Malgré un climat diplomatique tendu marqué notamment par des expulsions de personnels consulaires et un arrêt des échanges sécuritaires , Paris maintient que l’accord franco-algérien de 1968 reste juridiquement valide et qu’une remise en cause n’est « pas à l’ordre du jour ».

Pour sortir de l’impasse, la France prône un dialogue « franc, lucide et exigeant » avec l’Algérie, axé sur la coopération migratoire, le partage de renseignement et la lutte contre le terrorisme.

Cette prise de position traduit une volonté de renouer les échanges pratiques sans pour autant reculer sur les principes jugés fondamentaux par Paris. La balle est désormais dans le camp de l’Algérie pour donner suite à cette invitation à reprendre le dialogue.