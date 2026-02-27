Footballeur ghanéen devenu ouvrier payé 6€ après avoir joué avec Wesley Sneijder

Recruté par l’Ajax au début des années 2000, John Quansah a vu sa trajectoire sportive brutalement stoppée par une blessure. Désormais, l’ancien espoir ghanéen travaille sur des chantiers dans son pays natal et revient, avec émotion, sur son bref passage dans la capitale néerlandaise.

Chez lui, trois trophées trônent dans une vitrine : un prix du meilleur joueur lors d’un tournoi junior en Belgique, une récompense pour une autre compétition et une distinction pour son fair-play. Il habite une modeste maison d’environ 30 mètres carrés et gagne quotidiennement 80 cedis ghanéens, soit à peine l’équivalent de quelques euros.

Enfant, sa mère voulait qu’il poursuive des études, mais Quansah se passionnait pour le ballon. Il avoue n’avoir jamais été à l’aise à l’école et préférait passer son temps à jouer avec ses amis plutôt qu’en classe.

De la sélection à Amsterdam à la blessure qui a tout stoppé

Repéré pour ses performances en jeunes, Quansah a attiré l’attention des recruteurs de l’Ajax, qui faisaient alors passer des contrôles stricts, notamment sur l’âge des candidats. Après avoir réussi la visite médicale, il a obtenu l’autorisation de rejoindre les Pays-Bas, un départ qu’il attendait avec une impatience palpable et des nuits blanches à compter les jours.

Lors d’un tournoi en Belgique, il avait évolué aux côtés de futurs grands noms comme Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Maarten Stekelenburg et Daniël de Ridder, ce qui avait encore renforcé son rêve de devenir professionnel. Mais à l’entraînement, il a contracté une petite déchirure à la cuisse droite et n’a jamais retrouvé son niveau d’avant.

Après la blessure, les examens médicaux — y compris un scanner — n’ont pas confirmé une anomalie évidente, et malgré les promesses de l’Ajax de lui rendre visite au Ghana une fois rétabli, la situation n’a pas évolué favorablement. Quansah reconnaît que son arrivée à Amsterdam a constitué le point culminant de sa jeune carrière.

Il se souvient avec ferveur du moment où son nom a été prononcé lors de la sélection : parmi les joueurs étrangers retenus, seul un Mexicain et lui furent appelés, un souvenir qu’il décrit comme l’un des plus beaux instants de sa vie.