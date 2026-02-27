Football : Wissam Ben Yedder acquitté dans une affaire de viol

Wissam Ben Yedder a été déclaré non coupable des accusations de viol qui pesaient contre lui. Condamné en première instance en novembre 2024 à une peine de deux ans de prison avec sursis, il a finalement obtenu gain de cause au terme de la procédure, les juges estimant que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour maintenir une condamnation.

Les faits reprochés concernaient deux jeunes femmes, âgées respectivement de dix-neuf et vingt ans, et remonteraient au 10 juillet 2023. L’affaire, instruite par le tribunal de Nice, a abouti plus de deux ans et demi après les faits, avec une décision finale qui profite à l’attaquant.

International à dix-neuf reprises avec l’équipe de France et auteur de trois buts sous le maillot tricolore, Ben Yedder — passé par Toulouse, Monaco et Séville — évolue aujourd’hui au Wydad Casablanca, au Maroc. C’est en tant que joueur de ces clubs qu’il a vu sa situation judiciaire suivre plusieurs épisodes ces dernières années.

Parcours sportif et antécédents judiciaires

Au cours de son séjour en Liga, alors qu’il portait les couleurs de Séville, l’attaquant avait déjà été impliqué dans une affaire distincte, une condamnation pour fraude fiscale. Ce dossier témoigne des démêlés judiciaires qui ont ponctué sa carrière en Espagne.