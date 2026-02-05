Football – NPFL : Kun Khalifat FC se retire de la compétition

Le Kun Khalifat FC a annoncé qu’il se retire sans délai du championnat nigérian de première division (NPFL). Ce départ fait suite aux sanctions prononcées par la ligue après que le club n’a pas honoré sa rencontre de la 24e journée face à El-Kanemi Warriors.

La rencontre, initialement fixée au dimanche 1er février 2026 puis avancée de vingt-quatre heures à la demande du Kun Khalifat FC, n’a finalement pas pu se tenir en raison de l’incapacité du club à se déplacer. La NPFL a alors attribué la victoire par forfait à El-Kanemi Warriors (3-0), accordant trois points à l’équipe visiteuse, et a infligé au Kun Khalifat une sanction financière de 10 millions de nairas, assortie d’un sursis.

Dans un communiqué publié par sa direction basée à Owerri, le club fait part de sa vive contrariété face à ces mesures disciplinaires. Les dirigeants assurent avoir préalablement informé la ligue, par courrier daté du 1er février 2026, des difficultés logistiques rencontrées — notamment des pannes touchant le parc automobile — et avoir demandé la compréhension du conseil d’administration.

Poursuite hors du championnat

Selon le Kun Khalifat FC, la NPFL n’a pas accusé réception de sa correspondance et a pris la décision de reprogrammer la confrontation sans concertation, avant de prononcer des sanctions que le club juge sévères et injustifiées. Les responsables estiment que ces mesures traduisent un déficit de dialogue équitable et une propension à punir plutôt qu’à rechercher des solutions.

Face à ce qu’il décrit comme un climat défavorable, le club a choisi de se retirer de la compétition nationale et annonce vouloir explorer d’autres formules pour poursuivre la formation de ses joueurs et représenter le football nigérian en dehors du cadre actuel de la NPFL.