Football – Nigeria : incertitude sur le poste d’Eric Chelle

Avant même le démarrage de la CAN 2025, la nomination d’Eric Chelle à la tête de la sélection nigériane suscitait déjà des réserves. Depuis, la période qu’il traverse est particulièrement délicate : une partie des observateurs et des supporters juge que le technicien n’a pas atteint les objectifs attendus à la tête du Nigeria.

Le reproche principal porte sur l’échec à décrocher une place pour la Coupe du Monde 2026, couplé à une troisième place lors de la CAN 2025, résultat considéré comme en deçà des ambitions d’une équipe riche en talents. Pour ses opposants, l’effectif disposait des moyens nécessaires pour viser la victoire continentale et assurer une qualification mondiale ; l’absence au prochain Mondial est donc perçue comme une contre-performance lourde de conséquences pour une nation habituée aux grandes joutes internationales. La médaille de bronze, malgré son statut honorable sur le papier, peine à apaiser les critiques.

Plusieurs spécialistes pointent du doigt un manque de régularité, une lisibilité tactique parfois insuffisante et un déficit d’audace lors des instants décisifs du tournoi. Les orientations choisies par le staff, ainsi que certaines options de jeu, font l’objet de remises en cause publiques, alimentant le débat autour de la capacité du sélectionneur à tirer le meilleur du groupe.

Décisions en suspens

Face à ce climat tendu, l’avenir d’Eric Chelle apparaît fragilisé. Certains réclament que la fédération n’ouvre pas de nouveau chapitre avec lui, en plaidant pour un changement de cycle et une remise à plat. D’autres appellent à la prudence et demandent qu’un bilan exhaustif soit établi avant toute décision définitive. La pression populaire, les attentes élevées et les impératifs de résultat placent aujourd’hui le technicien à un carrefour : les choix administratifs et sportifs qui interviendront dans les prochaines semaines seront déterminants pour la suite de sa mission à la tête d’une sélection parmi les plus en vue du continent.