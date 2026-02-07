Football : Murillo quitte l’Olympique de Marseille

Amir Murillo, le latéral droit panaméen, a officiellement rejoint Besiktas après son passage à l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, il a disputé son ultime rencontre sous le maillot phocéen lors du déplacement au Paris FC la semaine passée en Ligue 1.

Le défenseur de 29 ans a connu une fin d’exercice compliquée : relégué de l’effectif et publiquement tancé par l’entraîneur Roberto De Zerbi lors d’une conférence de presse. En tout, Murillo laisse derrière lui un bilan de 82 rencontres disputées et six réalisations avec l’OM avant de parapher son engagement avec le club turc.

Ce week-end, l’intéressé a pris la parole via son compte Instagram pour revenir sur son séjour en Provence et adresser ses remerciements au staff, aux coéquipiers et aux supporters. Il a reconnu que la sortie de scène n’avait pas la tournure espérée mais souhaitait malgré tout saluer les personnes qui ont marqué ces deux années et demie passées à Marseille.

Un hommage chargé d’émotion

Dans son message, Murillo rappelle avoir concrétisé un rêve d’enfant en évoluant en Ligue des champions et confie garder en mémoire la chaleur du public du Stade Vélodrome. Il a aussi exprimé sa gratitude envers le club pour l’opportunité de porter ses couleurs et pour la place qu’il occupe désormais dans l’histoire du club. Le joueur insiste sur le caractère singulier de l’institution marseillaise et assure qu’il continuera à suivre et encourager l’équipe, même depuis l’étranger.