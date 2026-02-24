Football — Michael Carrick critique André Onana

Senne Lammens enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot de Manchester United, au point de séduire la presse et les supporters — une évolution qui complique sérieusement les chances d’un retour d’André Onana à Old Trafford.

Le jeune gardien belge de 23 ans a notamment conservé sa cage inviolée lors du succès 1-0 contre Everton lundi, et sa régularité pousse certains médias anglais à évoquer des parallèles avec Edwin van der Sar, figure emblématique du poste à United. Michael Carrick, l’entraîneur par intérim, a reconnu percevoir des points communs avec l’ancien Néerlandais tout en refusant une mise en comparaison directe, insistant sur la fiabilité et le calme apportés par Lammens, des qualités dont l’équipe bénéficie match après match.

Dans ce contexte, la porte se referme peu à peu sur un retour d’Onana. Le gardien camerounais, actuellement prêté à Trabzonspor en Turquie, voit son avenir s’éloigner des Red Devils à mesure que Lammens s’impose comme option numéro un.

Un regain de compétitivité pour Manchester United

Les prestations du jeune portier contribuent directement aux résultats du club : United occupe désormais la quatrième place du classement après 27 journées. Cette position laisse entrevoir un retour en Ligue des champions, objectif majeur pour le club et preuve du rôle prépondérant joué par Lammens dans la bonne dynamique actuelle.