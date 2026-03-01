Football : le milieu de Strasbourg Samir El Mourabet, veut jouer pour le Maroc

À peine quelques saisons après ses débuts chez les professionnels, Samir El Mourabet commence à attirer l’attention au-delà des pelouses alsaciennes. Le milieu prometteur suscite désormais des discussions autour d’une éventuelle convocation en sélection nationale.

Sous le maillot du Racing Club de Strasbourg Alsace, le jeune joueur a vu sa cote grimper au point d’apparaître comme une option crédible pour les Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du Monde 2026. Ce scénario, qui paraissait lointain il y a encore peu, gagne en plausibilité au fil de ses performances régulières.

Interrogé par Ici Alsace, son père, Tijani, n’a pas caché son émotion et son soutien : il estime que Samir pourrait légitimement prétendre à une place chez les A et se réjouirait énormément de le voir rejoindre l’équipe pour un Mondial.

Un jeune attaché à son quartier

Malgré cette progression fulgurante, Samir reste discret et profondément ancré dans son environnement local. Installé au Neudorf avec ses parents depuis une dizaine d’années, il n’a pas oublié ses racines ni les personnes qui l’ont accompagné.

Chaque vendredi soir, il retrouve ses amis d’enfance à la Cité de l’Ill pour disputer des matches de futsal au gymnase Jean-Baptiste Schwilgué, un rituel qui témoigne de son attachement au quartier et de sa simplicité au quotidien.