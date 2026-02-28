Football : le Barça domine grâce à Lamine Yamal malgré le but de Pape Gueye

Le FC Barcelone a pris le dessus sur Villarreal en Liga, s’imposant sur le score de 3-1. Lamine Yamal a éclaboussé la rencontre de son talent en signant un triplé, tandis que le Sénégalais Pape Gueye a inscrit le seul but des visiteurs.

Opposant deux des formations les plus performantes du moment, la rencontre a débuté sur un rythme élevé. Les Blaugrana se sont montrés les premiers dangereux : Jules Koundé a enchaîné une frappe puissante depuis une position favorable, qui est passée tout près du poteau.

La domination locale a fini par se traduire au tableau d’affichage à la 28e minute. Yamal a profité d’une passe de Fermín López pour tromper le gardien en logeant le ballon dans le petit filet opposé. Moins d’un quart d’heure plus tard, l’ailier a récidivé après s’être recentré depuis la droite, éliminant deux adversaires avant de trouver le même angle de tir. Avant la pause, Koundé croyait avoir alourdi la marque, mais son but a été annulé pour hors-jeu.

Reprise, réaction de Villarreal et retour en force de Barcelone

Au retour des vestiaires, Villarreal a réduit l’écart : servi par Santiago Mourino, Pape Gueye a marqué et relancé l’espoir chez les siens. Peu après, les Jaunes ont frôlé l’égalisation lorsque Ayoze Pérez a devancé le gardien barcelonais Joan García, mais sa tentative enroulée depuis une vingtaine de mètres est passée à côté.

La suite a été à l’avantage de Barcelone. À la 69e minute, Pedri a trouvé Yamal en profondeur ; seul face au gardien, l’ailier n’a pas tremblé et a signé son troisième but de la soirée. Il s’agit du premier triplé de la jeune star catalane en compétition officielle. En toute fin de match, Robert Lewandowski a encore aggravé le score en poussant un ballon dans le but vide après une passe en retrait de Koundé.