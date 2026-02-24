Football féminin : les Léopards dames de la RDC s’envolent pour la Thaïlande

La sélection féminine de la République démocratique du Congo s’apprête à gagner l’Asie pour prendre part aux FIFA Series 2026, un déplacement programmé pour le mois de mars prochain.

Organisé avec le soutien de la FIFA, ce tournoi amical international servira de véritable banc d’essai pour les Congolaises : l’occasion de mesurer leur niveau face à des équipes aux styles variés et de renforcer les automatismes au sein du groupe.

Le premier rendez-vous officiel inscrit au calendrier est programmé le 12 avril 2026, date à laquelle la RD Congo ouvrira la compétition contre le Népal. Cette première confrontation revêt une importance particulière puisqu’elle déterminera le parcours futur de l’équipe dans la phase à élimination.

Programme et perspectives

Selon l’issue de cette rencontre inaugurale, les Congolaises enchaîneront par un second match face à la Thaïlande ou face à une formation issue de l’Océanie. Le format du tournoi impose une progression directe : victoire ou défaite orienteront l’équipe vers une finale ou une rencontre de classement.

Qu’il s’agisse de disputer le trophée ou de jouer pour la placement, cette série de rencontres en Thaïlande représente pour la RD Congo une opportunité de se frotter à des adversaires inédits et d’engranger une expérience précieuse avant les échéances continentales à venir.