Football : doublé du Gabonais Aubameyang, l’OM bat l’OL

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a enfin renoué avec la victoire, et de quelle manière : un succès arraché dans les arrêts de jeu, 3-2 face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1.

Avant cette rencontre, l’OM restait sur des résultats en demi-teinte, avec un nul 2-2 contre Strasbourg et une défaite 0-2 à Brest, et n’avait pas réussi à s’imposer depuis le changement d’entraîneur.

La soirée avait pourtant débuté sous de mauvais auspices pour les Marseillais. Dès la troisième minute, Corentin Tolisso, sur un service d’Endrick, trompait la défense phocéenne et donnait l’avantage aux Rhodaniens.

Une fin de match folle et un sauveur gabonais

En seconde période, Igor Paixão remplaçait Timber et se montrait rapidement décisif : l’ancien joueur de Feyenoord partait dans l’axe et trouvait la lucarne opposée, égalisant face à Dominik Greif et relançant l’OM.

À environ un quart d’heure du terme, Endrick remettait ça en offrant une passe millimétrée à Rémi Himbert. Le jeune attaquant de dix-sept ans ne tremblait pas et redonnait l’avantage à Lyon.

Alors que Marseille semblait filer vers une nouvelle déconvenue, Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu, changeait le cours du match. Sur un nouveau service de Paixão, le Gabonais égalisait, puis, à la 91e minute, inscrivait le but victorieux d’une frappe imparable, célébrée par une danse remarquée.

Ce succès relance les ambitions marseillaises dans la course au haut du tableau : la quatrième place se trouve désormais à deux points du troisième du championnat.