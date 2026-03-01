Football : départ confirmé cet été de Mohamed Salah, l’ailier égyptien de Liverpool

D’après BBC Sport, l’hypothèse d’un départ de Mohamed Salah lors du mercato estival gagne en crédibilité. Les informations relayées par la chaîne britannique laissent entendre que un transfert du joueur n’est plus à écarter.

Alors qu’il avait prolongé son engagement pour deux saisons l’an dernier, l’attaquant a laissé planer le doute en décembre en évoquant la possibilité d’un départ en cours de saison. Il avait notamment exprimé son mécontentement après avoir été écarté à plusieurs reprises du onze de départ, déclarant s’être senti « sacrifié » par le staff.

Malgré ces tensions, Salah est resté à Anfield au-delà de la date butoir de janvier et a été aligné dans le onze titulaire à chaque match depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, un transfert à l’issue de la saison reste une piste sérieuse prise en compte par les observateurs.

Pistes et chiffres

Parmi les destinations évoquées, la Saudi Pro League et la Major League Soccer reviennent fréquemment comme des options plausibles pour l’attaquant de 33 ans, attirées par son expérience et sa notoriété internationale.

Sur la saison en cours, Salah a inscrit 2 buts en 9 apparitions en club en 2026, des chiffres qui seront probablement scrutés dans la perspective d’un éventuel départ.