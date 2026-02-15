Football CC CAF : CR Belouizdad mène 2-0 face à l’AS Otoho à la pause

Le CR Belouizdad a pris le contrôle du match dès les premières minutes, imprimant un rythme élevé et limitant les velléités adverses. Les hommes de la capitale ont multiplié le pressing et accéléré le jeu afin de monopoliser le ballon, forçant l’AS Otoho à évoluer principalement en retrait. Cette domination s’est traduite par une supériorité nette sur le terrain et un avantage tangible à la mi-temps.

La première réalisation est intervenue à la 14e minute, quand Belhocini a conclu une action bien construite dans la surface avec sang-froid, trompant le gardien adverse pour ouvrir la marque. Ce but a matérialisé la maîtrise collective affichée par le CRB en début de rencontre et a servi de tremplin pour maintenir la pression sur l’adversaire. Les Rouge et Blanc n’ont pas levé le pied et ont poursuivi leur travail offensif avec discipline.

Juste avant la pause, à la 41e minute, El Melali a doublé la mise en profitant d’une passe intelligente pour sceller la deuxième réalisation des siens. Malgré quelques tentatives de réaction de l’AS Otoho, la défense locale a su rester compacte et récupérer rapidement le ballon pour étouffer toute entreprise de retour au score. Avec deux longueurs d’avance à la mi-temps, le CR Belouizdad a établi une situation favorable pour aborder la seconde période en gestion et conforter sa supériorité.