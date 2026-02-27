Football : Cap-Verdien agressé après avoir demandé le maillot de Vinicius

Sidny Lopes Cabral voit une partie de son capital sympathie fondre auprès des supporters de Benfica après les événements qui ont suivi la rencontre retour contre le Real Madrid. Le latéral cap-verdien s’est fait remarquer en réclamant le maillot de Vinícius Júnior à l’issue du match, geste qui n’a pas été bien accueilli par une frange du public lisboète.

La tension remontait déjà à la première confrontation entre les deux clubs. Lors du match aller, Vinícius Júnior aurait été la cible d’insultes à caractère raciste proférées par Gianluca Prestianni, joueur de Benfica, incident qui a conduit l’UEFA à suspendre ce dernier pour le match décisif.

Mercredi soir, le Brésilien a encore pesé lourdement sur le sort de la double confrontation en inscrivant le but qui a porté le score à 2-1 dans les dernières minutes, privant ainsi Benfica d’une qualification pour la suite de la Ligue des champions. Cabral est entré sur la pelouse en toute fin de rencontre et n’a pas eu le temps d’influer sur le déroulé du match face au numéro 7 madrilène.

Une image mal accueillie par une partie des supporters

Alors que certains joueurs récupèrent le maillot de leurs adversaires comme un signe de respect, la prise du maillot de Vinícius par Cabral a été perçue différemment, compte tenu du contexte récent. Plusieurs supporters ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, estimant que la récupération du maillot venait au mauvais moment et donnait une impression d’inconscience vis-à-vis des accusations portées contre Prestianni.

Une séquence partagée en ligne montre l’échange entre les deux joueurs, ce qui a rapidement alimenté le débat et renforcé les critiques visant Cabral. Le geste, anodin dans d’autres circonstances, a ici pris une saveur polémique en raison des éléments entourant la confrontation entre les deux clubs.

Du côté du staff de Benfica, l’adjoint João Tralhão a choisi de rester prudent. Interrogé en conférence de presse, il a dit vouloir se limiter aux commentaires sur la prestation sportive et a laissé entendre qu’une réaction officielle — si nécessaire — serait apportée ultérieurement, sans entrer dans les détails sur le comportement des joueurs.