Football: blessure confirmée pour un défenseur marocain Anass Salah-Eddine

Le latéral Anass Salah-Eddine manquera le déplacement du PSV à Heracles Almelo prévu samedi, a confirmé le staff du club. Le joueur ne bénéficie pas encore d’une récupération suffisante pour envisager une participation à cette rencontre.

Cette information a été donnée par Peter Bosz lors de la conférence de presse tenue vendredi après-midi. Le coach a expliqué que l’état physique du défenseur reste fragile depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Salah-Eddine avait été touché en tout début de match lors de la confrontation contre Newcastle United à la mi‑janvier, un incident qui a depuis perturbé sa préparation et sa disponibilité.

Un retour incomplet malgré une courte apparition

Depuis cette blessure, ses minutes de jeu ont été extrêmement limitées : il n’a repris place sur le terrain que la semaine passée face au SC Heerenveen, entrant en tant que remplaçant pour un quart d’heure. Cette brève sortie n’a toutefois pas suffi à juguler ses problèmes physiques.

Conséquence directe, et comme confirmé par le staff technique, Salah-Eddine ne figurera pas dans le groupe sélectionné pour la rencontre d’Eindhoven ce samedi, restant donc indisponible pour Bosz et ses coéquipiers.