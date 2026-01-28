Football : Adama Traoré rejoint West Ham

West Ham United a officialisé ce mercredi le transfert de l’attaquant international espagnol Adama Traoré, 30 ans, en provenance de Fulham : l’ailier rejoint Londres et retrouve son ancien entraîneur Nuno Espírito Santo, avec qui il a déjà travaillé à Wolverhampton.

Le club londonien a communiqué l’arrivée d’un joueur réputé pour sa vitesse et sa puissance balle au pied, dont le profil est familier de la Premier League. Formé au sein du centre de formation du FC Barcelone, Adama Traoré a posé ses valises en Angleterre en 2015 sous le maillot d’Aston Villa avant de passer par Middlesbrough, Wolverhampton Wanderers et Fulham.

Au fil de son parcours en championnat anglais, l’Espagnol totalise 262 apparitions en Premier League, assorties de 14 buts et 25 passes décisives, selon les chiffres fournis par le club. West Ham présente ce recrutement comme une renfort destiné à nourrir son secteur offensif pour la seconde moitié de la saison.

Un profil connu et une relation renouvelée avec Nuno Espírito Santo

Lors de sa présentation officielle, Adama Traoré a exprimé sa satisfaction d’intégrer l’effectif des Hammers et a affiché sa volonté de contribuer immédiatement : « Je suis tellement heureux d’être ici, tellement heureux de pouvoir aider l’équipe au maximum et de montrer mes qualités. » Le joueur portera le numéro 17.

Adama a également rappelé son attachement au club londonien et son intérêt de longue date : « Je suis West Ham depuis longtemps. C’est un club immense, avec des supporters immenses. Je les regarde depuis mon enfance… Je connais les supporters et leur passion. » Il a insisté sur sa mentalité de progression constante : « Ma mentalité est de toujours faire mieux. Il s’agit de progresser en tant que joueur, d’aider l’équipe autant que possible. J’adore les défis. »

Le technicien portugais Nuno Espírito Santo, qui avait dirigé l’ailier entre 2018 et 2021 à Wolverhampton, a commenté ce retour en le qualifiant d’opportunité. Sous la direction de Nuno, Adama avait participé à des campagnes qui ont conduit les Wolves à deux places de septième en Premier League et à un quart de finale d’Europa League, parcours cités par le club comme éléments du passé commun entre l’entraîneur et le joueur.

À l’issue de la présentation, Nuno a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Adama au sein du club. Il connaît très bien la Premier League, et ses qualités uniques de joueur nous seront précieuses d’ici la fin de la saison. »