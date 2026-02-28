FIFA : aucune menace liée à la situation en Iran pour le football

Selon ESPN, la Fédération internationale de football suit avec grande attention l’évolution des événements en Iran, à l’approche de la Coupe du monde qui doit se tenir aux États-Unis l’été prochain. Samedi, Washington et Tel-Aviv ont mené une frappe de missiles d’ampleur contre le territoire iranien, une action intervenue alors que l’équipe nationale iranienne est qualifiée pour le tournoi.

Les attaques, qui ont surpris l’ensemble de la communauté internationale, ont fait l’objet de rumeurs persistantes — encore non confirmées — faisant état de la mort du guide suprême Ali Khamenei et du ministre de la Défense Amir Nasirzadeh.

Le président américain Donald Trump a justifié ces opérations en affirmant qu’elles visaient à empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. Rappelons que l’Iran figure dans le groupe qui affrontera notamment la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte lors de la phase finale organisée aux États-Unis.

La position de la FIFA

Face à ces développements, le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a indiqué qu’il avait pris connaissance des informations au même titre que le public et que l’instance avait déjà tenu une réunion pour examiner la situation. Il a précisé qu’il était encore prématuré de fournir une analyse détaillée mais que l’organisation resterait attentive à l’évolution des faits sur tous les plans.

Grafström a ajouté que la FIFA poursuivrait ses échanges avec les trois pays hôtes, comme elle l’a toujours fait, et a assuré que la protection des personnes concernées par la compétition demeurerait une priorité absolue.