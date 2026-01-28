Ferran Torres apte pour le match FC Barcelone–Copenhague en Ligue des Champions

Le FC Barcelone récupère Ferran Torres juste avant la réception de Copenhague, prévue mercredi à 20h GMT en Ligue des champions : l’attaquant valencien a reçu le feu vert médical ce matin et figure dans le groupe convoqué pour cette dernière journée de la phase de poules.

Absent des deux dernières rencontres, Ferran Torres avait été laissé de côté face au Slavia Prague en Ligue des champions et contre Oviedo en Liga en raison d’une légère blessure musculaire. Le club catalan avait alors communiqué une indisponibilité estimée à une dizaine de jours.

Le joueur a repris l’entraînement collectif mardi et, après le contrôle médical effectué ce matin, a été déclaré apte et intégré à la liste des joueurs convoqués pour le match de mercredi. Sa présence dans le groupe augmente les options disponibles pour l’encadrement sportif du Barça.

Statuts de forme, répartition des buts et rôle offensif

Ferran Torres est le meilleur buteur du FC Barcelone cette saison, avec un total de 15 réalisations toutes compétitions confondues. La répartition officielle de ses buts mentionne 11 réalisations en Liga, 2 en Ligue des champions, 1 en Coupe du Roi et 1 en Supercoupe d’Espagne.

Le club précise que, malgré sa présence dans le groupe, il est peu probable que Torres figure d’entrée dans le onze de départ pour la rencontre face à Copenhague. Sa disponibilité en cours de match constitue toutefois un élément tactique pour le staff technique.

La direction sportive et l’entraîneur Hansi Flick retrouvent ainsi un élément offensif régulièrement utilisé cette saison. Le communiqué évoque notamment sa capacité à se projeter vers l’avant, à presser haut et à convertir des occasions, des caractéristiques qui expliquent son rôle dans l’animation offensive blaugrana.

Lors de la période d’indisponibilité, le club avait estimé une durée d’environ dix jours pour son absence. Le retour à l’entraînement collectif mardi a permis au service médical et au staff technique d’évaluer sa condition avant de le déclarer apte pour la convocation.

Le match face à Copenhague constitue la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions pour le FC Barcelone. Ferran Torres, de retour dans le groupe, pourra être utilisé par l’encadrement en fonction des choix tactiques opérés pour cette rencontre prévue mercredi soir à domicile.