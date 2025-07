FC St. Pauli: l’international béninois Andréas Hountondji cédé en prêt par Burnley

-Publicité-

L’international béninois Andréas Hountondji évoluera en Bundesliga la saison prochaine. Il a été prêté par Burnley au FC St. Pauli, club récemment promu dans l’élite allemande, où il espère s’imposer comme un atout majeur de l’attaque.

Andréas Hountondji continue son tour d’Europe et s’offre une nouvelle vitrine pour la saison 2025-2026. L’avant-centre béninois, prêté l’hiver dernier au Standard de Liège, a été officiellement cédé en prêt au FC St. Pauli, promu cette année en Bundesliga. L’annonce a été faite ce mardi 8 juillet 2025 par le club basé à Hambourg.

Le joueur de 22 ans, sous contrat avec Burnley, a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers et a été aperçu lors des premières séances d’entraînement. Au Standard, Andréas Hountondji a laissé une empreinte encourageante.

En 18 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Une demi-saison productive qui a attiré l’attention du club allemand, désireux de renforcer sa ligne offensive avec un profil physique et polyvalent. Mesurant 1,90 m, le droitier béninois est capable d’occuper plusieurs postes en attaque.

L’entraîneur du FC St. Pauli, Alexander Blessin, connaît bien le profil du joueur. Ancien coach de l’Union Saint-Gilloise en Belgique, il a suivi de près l’évolution d’Hountondji. Il n’a pas caché son enthousiasme après l’arrivée de l’attaquant.

« Andréas impressionne par son bon timing en profondeur, sa finition impeccable des deux pieds, sa présence naturelle dans les airs et sa grande assurance. Il apporte également des qualités importantes au jeu sans ballon : il joue de manière agressive, change rapidement de jeu, identifie rapidement les situations de pressing et apporte ainsi un travail essentiel à l’équipe », a confié le technicien allemand.

Motivé et visiblement séduit par le projet du FC St. Pauli, Andréas Hountondji s’est exprimé avec conviction lors de sa présentation officielle.

« Je suis très heureux d’être désormais au FC St. Pauli et d’avoir la chance de jouer en Bundesliga. Les discussions avec le directeur sportif et l’entraîneur ont été excellentes ; le club a un attrait particulier et je veux contribuer à ce que nous réalisions une saison réussie », a-t-il déclaré.