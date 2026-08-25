Angleterre : Tottenham officialise la signature de l’ailier brésilien Savinho

Le club londonien a réuni environ 85 millions de livres sterling pour arracher l'ailier à Manchester City, où il évoluait depuis 2023.

Tottenham a officialisé, ce mardi 25 août 2026, la signature de l’ailier brésilien Savinho, transféré en provenance de Manchester City contre environ 85 millions de livres sterling (près de 116 millions de dollars), selon la presse anglaise. Le joueur s’engage avec les Spurs, qui espèrent relancer leur secteur offensif après une saison 2025-2026 marquée par une lutte contre la relégation en Premier League.

Le directeur sportif de Tottenham, Johan Lange, a confirmé l’arrivée du joueur : « Savio est quelqu’un qui est sur notre radar depuis un certain temps et je suis ravi qu’il soit maintenant un joueur de Tottenham Hotspur. » Il a ajouté : « Il a déjà montré sa qualité au plus haut niveau, et nous pensons que sa capacité, son style et sa mentalité conviendront parfaitement à l’équipe que nous construisons ici. »

L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, a lui aussi salué la venue de l’ailier gauche : « Savio est un joueur qui apporte de l’énergie, de l’imagination et de la qualité dans les couloirs. » De son côté, Savinho s’est dit impatient de découvrir son nouveau club : « Cela a pris un certain temps, mais je suis très heureux d’être ici. C’est une merveilleuse opportunité dans un club brillant avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde. »

Formé au Brésil avant de passer par les championnats espagnol et français, Savinho avait rejoint Manchester City en 2023. Il y a disputé deux saisons, s’imposant comme l’un des dribbleurs et passeurs les plus prolifiques du club anglais avant son transfert vers Tottenham.

Un transfert record pour les Spurs

Avec cette opération, Tottenham signe l’un des transferts les plus onéreux de son histoire. Le club londonien avait terminé la saison précédente empêtré dans la lutte pour le maintien en Premier League, avant de finalement se maintenir. La direction espère que l’arrivée de Savinho, associée à d’autres renforts offensifs, permettra à l’équipe de viser plus haut cette saison.

Le Brésilien portera le numéro 17 sous le maillot des Spurs, où il retrouvera plusieurs joueurs déjà croisés en Premier League ces dernières saisons.