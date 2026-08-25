Espagne : Julián Álvarez hué par les supporters de l’Atlético Madrid face à Villarreal

Entré en jeu à la 66e minute contre Villarreal (2-2) le 23 août, l'attaquant argentin a quitté seul la pelouse sous les sifflets, dans un contexte tendu par son possible transfert au FC Barcelone.

L’attaquant argentin Julián Álvarez a été hué par une partie des supporters de l’Atlético Madrid lors du match nul concédé face à Villarreal (2-2), le 23 août 2026 au stade Metropolitano, en clôture de la 2e journée de Liga. Entré en jeu à la 66e minute pour son retour à la compétition après la Coupe du monde 2026, l’ancien joueur de Manchester City a quitté seul le terrain sous les sifflets, dans un climat tendu par son intérêt pour un transfert au FC Barcelone.

Menés 1-0 après un but de Marc Pubill (59e), les Colchoneros ont d’abord égalisé sur penalty par Gerard Moreno, à la 66e minute, avant que Villarreal ne reprenne l’avantage grâce à Georges Mikautadze, également sur penalty (78e). Réduit à dix après l’expulsion de Robin Le Normand, l’Atlético a finalement arraché le match nul dans les dernières minutes grâce à un but de Giuliano Simeone (86e).

Dès l’annonce de la composition, Julián Álvarez a été conspué par une partie du public madrilène. Selon Foot Mercato, un maillot a été jeté en direction du terrain à sa sortie. Le champion du monde 2022 a quitté seul le chemin des vestiaires, tête baissée, sous les huées, tandis que ses coequipiers restaient célébrer le point du match nul avec leurs supporters.

Cette tension trouve son origine dans les tractations du mercato estival. Convoité par le FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski, Julián Álvarez a laissé entendre son intérêt pour rejoindre le club catalan. Mais la direction de l’Atlético Madrid a fermé la porte à un départ vers son grand rival espagnol.

Un joueur jugé « intransférable » par son club

Le président-directeur général de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, a qualifié l’attaquant argentin d’« intransférable », refusant de le céder au FC Barcelone en pleine course au titre en Liga. Une position qui laisse Julián Álvarez dans une situation inconfortable, entre un club qui refuse de le laisser partir et une partie de ses propres supporters qui lui reprochent son envie de départ.

D’ici la fin du mercato estival, qui se referme début septembre en Espagne, l’Atlético Madrid et son attaquant devront trouver un terrain d’entente, sur le terrain comme en dehors, pour la suite d’une saison qui s’annonce déjà sous tension.