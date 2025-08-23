Évasion à la prison d’Abomey-Calavi: sanctions en cascade après la fuite d’un détenu dangereux

Un détenu s’est évadé de la prison civile d’Abomey-Calavi le 18 août 2025, provoquant un véritable séisme dans la hiérarchie pénitentiaire. L’évadé, un ancien chef de gang condamné à 25 ans de réclusion, a réussi à tromper la vigilance du personnel en exploitant, selon les premières conclusions, des failles sécuritaires de l’établissement.

L’absence du prisonnier n’a été constatée qu’au moment de l’appel des détenus. Déjà visé par une nouvelle procédure judiciaire, ce fugitif représente un danger avéré, ce qui a poussé l’administration pénitentiaire à réagir avec fermeté.

Le régisseur de la prison, Idayatou Boukari, ainsi que le surveillant général, Aballo Osseni, ont été relevés de leurs fonctions. Quatre agents de police en poste à la maison d’arrêt ont également été placés en arrêt de rigueur.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin de retrouver le fugitif et de faire toute la lumière sur les circonstances de cette évasion spectaculaire qui met en cause la sécurité du système carcéral béninois.