Éthiopie : l’ONU exhorte les parties en conflit à désescalader au Tigré

Le 10 février 2026, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un avertissement pressant aux protagonistes du conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie. Dans sa prise de parole, il a insisté sur l’urgence d’actions immédiates visant à réduire les hostilités qui menacent la population civile.

Plutôt que d’attendre une aggravation de la situation, il a appelé à des initiatives communes et régulières, soutenues par des partenaires internationaux, destinées à désamorcer les tensions et à prévenir une crise humanitaire plus vaste. Son message, diffusé via un communiqué, mettait l’accent sur la nécessité d’efforts coordonnés et durables.

Le chef du bureau des droits de l’homme a rappelé que toute détérioration supplémentaire aurait des conséquences lourdes pour les civils et pour l’accès à l’aide humanitaire. Il a invité la communauté internationale à se mobiliser pour faciliter des mesures concrètes en faveur de la protection des populations touchées.

Appel à l’apaisement et au soutien international

Selon Volker Türk, la combinaison d’un engagement diplomatique soutenu et d’une aide extérieure pourrait contribuer à freiner l’escalade. Il a encouragé la mise en place de mécanismes permettant un suivi continu de la situation et une assistance accrue aux acteurs humanitaires travaillant sur le terrain, afin d’atténuer les souffrances et d’empêcher un enlisement du conflit.