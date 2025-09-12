PAR PAYS
États-Unis: un suspect arrêté après l'assassinat de Charlie Kirk

États-Unis: un suspect arrêté après l’assassinat de Charlie Kirk

Société
Par Romaric Déguénon
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Charlie Kirk
L'influenceur conservateur Charlie Kirk
Les autorités américaines ont annoncé l’arrestation d’un suspect dans l’enquête sur la fusillade qui a coûté la vie au militant conservateur Charlie Kirk.

Selon NBC News, citant plusieurs sources policières, l’homme interpellé est Tyler Robinson, 21 ans, originaire de l’Utah. Charlie Kirk a été mortellement touché d’une balle au cou, mardi, alors qu’il participait à un débat sur le campus de l’Université de l’Utah Valley. L’assaillant aurait tiré depuis un toit, dans ce que les enquêteurs décrivent comme un assassinat ciblé.

Le président américain Donald Trump a confirmé l’arrestation sur Fox News, indiquant que les forces de l’ordre avaient agi « avec un haut degré de certitude ». Il a salué la coopération entre la police locale et les autorités de l’État dans la conduite de l’enquête.

