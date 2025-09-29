États-Unis: Trump dévoile un plan en 20 points pour Gaza

En Brève

Donald Trump a publié lundi 29 septembre 2025 un plan en 20 points visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza; ce dispositif, qui doit encore obtenir l’aval des parties concernées, prévoit notamment qu’il préside un comité chargé de superviser la transition dans le territoire palestinien. La Maison Blanche affirme dans ce document que «personne ne sera forcé de quitter Gaza». Le plan a été diffusé peu avant la conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.