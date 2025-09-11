États-Unis : l’influenceur conservateur Charlie Kirk tué par balle en pleine réunion publique

Charlie Kirk, influenceur conservateur et soutien indéfectible de Donald Trump, a été abattu mercredi après-midi lors d’une réunion publique organisée sur un campus de l’Utah. Des images montrent l’homme de 31 ans s’effondrant après avoir été touché au cou, tandis que la panique gagnait la salle. Il est décédé de ses blessures dans la soirée.

Fondateur du mouvement de jeunesse Turning Point USA à seulement 18 ans, Charlie Kirk s’était imposé en une décennie comme l’un des visages les plus influents de la droite conservatrice américaine. Animateur du podcast The Charlie Kirk Show, il cumulait des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et animait depuis février 2025 une émission quotidienne sur la chaîne chrétienne TBN. Il s’était fait connaître du grand public grâce à ses interventions sur Fox News.

Né en 1993 dans la banlieue de Chicago, Kirk défendait une vision ultra-traditionnelle de la société. Opposé à l’avortement et aux droits des personnes transgenres, il était régulièrement accusé par ses détracteurs de racisme, d’antisémitisme et d’homophobie. Marié depuis 2021 à l’ancienne Miss Arizona Erika Frantzve, il était père de deux enfants.

Dans une vidéo publiée sur Truth Social, Donald Trump a accusé la « gauche radicale » d’avoir attisé la haine contre Charlie Kirk : « Depuis des années, la gauche radicale compare des patriotes comme Charlie aux nazis ou à des criminels de masse. Ce climat de haine est directement responsable de ce terrorisme. Cela doit cesser immédiatement. »

De nombreuses figures trumpistes ont salué la mémoire de Charlie Kirk, qualifiant sa mort de « martyr » pour les valeurs conservatrices et chrétiennes.