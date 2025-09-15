Enseignement supérieur au Bénin: le gouvernement annonce une réforme majeure du télé-enseignement

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi vendredi à la perception d’un manque d’investissements dans l’enseignement supérieur, notamment à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Face aux professionnels des médias, il a affirmé que des réformes de grande envergure sont en préparation et qu’elles transformeront profondément le paysage universitaire béninois.

Interrogé sur l’absence supposée de réformes visibles à l’UAC sous la gouvernance du président Patrice Talon, Wilfried Léandre Houngbédji a rejeté l’idée d’un désintérêt du gouvernement.

« En dehors de ce que vous espérez voir et que vous ne voyez pas, sachez que, hors champ de vos yeux, il y a du mouvement d’ampleur. Une fois qu’il apparaîtra, vous changerez totalement d’avis », a-t-il déclaré.

Le télé-enseignement en ligne de mire

Le porte-parole a annoncé que l’exécutif prépare l’introduction du télé-enseignement dans les universités publiques. Un comité y travaille depuis un an et un point d’étape est attendu dans les prochains jours.

« Nous faisons tout pour que, assez vite, ce programme puisse commencer », a-t-il confié.

Cette réforme s’inscrit dans la stratégie de digitalisation et de dématérialisation engagée par le gouvernement. L’ambition est de permettre à chaque étudiant, quelle que soit sa commune de résidence, d’accéder aux ressources pédagogiques en ligne sans contrainte de déplacement.

« Si en 2025 nous réalisons le télé-enseignement, ce sera le gros lot pour faciliter la vie aux apprenants et aux enseignants », a insisté Wilfried Léandre Houngbédji.

Au-delà du projet de télé-enseignement, le SGAG a rappelé les progrès déjà accomplis dans la gouvernance universitaire. Il a notamment souligné la pacification des campus publics, autrefois marqués par des violences et des perturbations récurrentes.

« Aujourd’hui, un étudiant va en cours plus rassuré, sans craindre qu’un groupuscule vienne le chasser de l’amphi ou menacer son intégrité physique. C’est un acquis fondamental », a-t-il affirmé.

Le gouvernement promet ainsi que l’Université d’Abomey-Calavi et l’ensemble du système d’enseignement supérieur bénéficieront bientôt de réformes structurantes, tournées vers l’innovation et l’égalité d’accès au savoir.