Bénin

Enseignement au Bénin: réorganisation des circonscriptions scolaires sur l’ensemble du territoire

Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé une réorganisation des circonscriptions scolaires à travers tout le territoire national. Cette démarche a pour objectif d’adapter la gestion des écoles et des ressources humaines aux réalités actuelles du système éducatif.

Edouard Djogbénou
SOCIéTé
Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire
La nouvelle structuration prend en compte les évolutions démographiques et géographiques afin d’assurer un meilleur encadrement pédagogique et une répartition plus efficiente des moyens disponibles. Selon le ministère, cette réorganisation vise également à renforcer la proximité administrative et technique entre les autorités éducatives et les établissements scolaires, pour une meilleure gouvernance du cycle maternel et primaire.

Les autorités en charge du secteur soulignent que cette réforme s’inscrit dans une dynamique globale de modernisation du système éducatif, avec pour ambition d’améliorer la qualité de l’enseignement et les conditions d’apprentissage des élèves. Aucune précision chiffrée n’a encore été rendue publique concernant le nombre exact des nouvelles circonscriptions ou les modifications précises par rapport à l’organisation précédente.

Le ministère indique que cette réorganisation devrait permettre une coordination plus efficace des actions éducatives à tous les niveaux territoriaux, tout en facilitant l’accès aux services pédagogiques pour les communautés scolaires.

