World Cup 2026: Japan lead Tunisia 2-0 at half-time

Japan lead Tunisia 2-0 at half-time in their World Cup 2026 Group F match at Estadio BBVA, with goals from Daichi Kamada and Ayase Ueda.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Tunisie VS Japon, le 21/06/2026 05:00, stade Estadio BBVA
Illustration du match Tunisie VS Japon, le 21/06/2026 05:00, stade Estadio BBVA
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SUMMARY

Japan lead Tunisia with authority, 2-0, at half-time in the Group F match being played at Estadio BBVA. Japanese scorers Daichi Kamada and Ayase Ueda opened the scoring as early as the 4th minute and then strengthened the advantage in the 31st minute, putting their team in a favorable position in the race to qualify.

This match comes after contrasting results on the group’s opening matchday, when Tunisia suffered a heavy 5-1 defeat to Sweden while Japan earned a 2-2 draw against the Netherlands, holding their own against one of the group’s major teams. The half-time score therefore reinforces Japan’s positive momentum.

From the start, Japan imposed their tempo, with Kamada finishing a move initiated by Keito Nakamura, who provided the assist. As the game progressed, Japan dominated possession (68%) and increased their attacks, notably from set pieces, winning two corners. The second goal came from Ayase Ueda, supplied in the box by Ko Itakura, highlighting the fluidity of the 3-4-2-1 system deployed by head coach Hajime Moriyasu.

Tunisia, also lined up in a 3-4-2-1 under Hervé Renard, are struggling to develop their game. They conceded quickly on an opposition counterattack and are finding it hard to create clear chances, totaling only one shot, off target. Their pass completion rate is low (76%) in the face of Japan’s technical and collective dominance. Goalkeeper Aymen Dahmen has already made an important save, but his team are under heavy defensive pressure.

Japan are also relying on a solid defensive block in which captain Ko Itakura provides attentive cover, while midfielders Kaishu Sano and Ao Tanaka control the tempo. That collective control contrasts with Tunisia, who will need to respond in the second half if they hope to change the course of the match.

Tunisia looking to bounce back despite a difficult start

In this 3-4-2-1 system, Hervé Renard named a fifth nominal attacking player, but Tunisia’s attacking transition has remained too timid. Hannibal Mejbri and Sebastian Tounekti, starters in attack, are struggling to combine effectively with Elias Saad. The four-man midfield, featuring Anis Ben Slimane and Ellyes Skhiri, is trying to provide links, but the team’s low share of possession (32%) is proving costly.

Defensively, the back three of Dylan Bronn, Montassar Talbi and Omar Rekik are enduring repeated Japanese attacks. The lack of collective play to bring the ball out cleanly is glaring. Tunisia will need to correct these shortcomings quickly if they hope to turn the situation around.

Japan confirm their attacking and tactical efficiency

Head coach Hajime Moriyasu is maintaining his effective 3-4-2-1 system. Junya Ito and Keito Nakamura, positioned behind striker Ayase Ueda, are driving the attacks with fluidity. Nakamura has already delivered an assist, underlining his key role.

Daichi Kamada’s early opening goal, reflecting his excellent attacking activity with a shot on target, has given Japan a significant psychological advantage. Japan are controlling the match and imposing a rigorous collective game.

Tunisia
Finished Estadio BBVA
Japan
21/06/2026 05:00 Group F
Fil du match
  1. 4'But - Daichi Kamada (passe Keito Nakamura)Japon, 4e
  2. 31'But - Ayase Ueda (passe Ko Itakura)Japon, 31e
  3. 45'Remplacement - Elias Saad (remplace Ismael Gharbi)Tunisie, 45e
  4. 45'Remplacement - Dylan Bronn (remplace Mohamed Amine Ben Hamida)Tunisie, 45e
  5. 64'Remplacement - Sebastian Tounekti (remplace Firas Chaouat)Tunisie, 64e
  6. 69'But - Junya Ito (passe Ayase Ueda)Japon, 69e
  7. 73'Remplacement - Daichi Kamada (remplace Junnosuke Suzuki)Japon, 73e
  8. 74'Remplacement - Ritsu Doan (remplace Yukinari Sugawara)Japon, 74e
  9. 79'Remplacement - Keito Nakamura (remplace Yuito Suzuki)Japon, 79e
  10. 79'Remplacement - Takehiro Tomiyasu (remplace Ayumu Seko)Japon, 79e
  11. 83'But - Ayase Ueda (passe Kaishu Sano)Japon, 83e
  12. 84'Remplacement - Ayase Ueda (remplace Keisuke Goto)Japon, 84e
  13. 91'Remplacement - Ellyes Skhiri (remplace Rani Khedira)Tunisie, 91e
  14. 91'Remplacement - Ali Abdi (remplace Elias Achouri)Tunisie, 91e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Tunisia 0 / Japan 5
  • Tirs : Tunisia 2 / Japan 11
  • Possession : Tunisia 38% / Japan 62%
  • Corners : Tunisia 3 / Japan 5
  • Fautes : Tunisia 7 / Japan 13
  • Passes : Tunisia 328 / Japan 547
  • Precision des passes : Tunisia 80% / Japan 90%
  • xG : Tunisia 0.05 / Japan 2.07
Group F schedule
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Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
Group F
Netherlands
Finished NRG Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Finished Estadio BBVA
Japan
Group F
Japan
Upcoming AT&T Stadium
Sweden
Group F
Tunisia
Upcoming Arrowhead Stadium
Netherlands
Group F
TeamJGNPBPBCDiffPts
Netherlands21107344
Japan21106244
Sweden21016603
Tunisia200219-80
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06:58 Football : World Cup 2026: Japan Dominate Tunisia 4-0 in Group F
05:51 Football : World Cup 2026: Japan lead Tunisia 2-0 at half-time
06:58 World Cup 2026: Japan Dominate Tunisia 4-0 in Group F