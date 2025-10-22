Benin : Michel Ahonon appointed President of the Technical Committee for the Press Card

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a officialisé, à travers sa décision n°25-069/HAAC du 9 octobre 2025, la nomination des membres du Comité technique de la carte de presse. Cette instance est chargée, entre autres, d’examiner les demandes de cartes de presse et d’assurer leur délivrance conformément à la réglementation en vigueur.

Signée par le président de la HAAC, Édouard C. Loko, la décision désigne huit membres, représentant à la fois l’institution et les organisations professionnelles des médias.

Les représentants de la HAAC

Quatre cadres de la HAAC siègeront au sein du Comité :

Michel Ahonon , chef du Service de la carte de presse, représentant la Direction des Médias, de l’Éthique et de la Déontologie ;

, chef du Service de la carte de presse, représentant la Direction des Médias, de l’Éthique et de la Déontologie ; Rasak Adeleke , chef du Service de la gestion des fréquences, représentant la Direction des Techniques et des Systèmes d’Information ;

, chef du Service de la gestion des fréquences, représentant la Direction des Techniques et des Systèmes d’Information ; Franck Alain Ahodegnon , chef du Service du contentieux, représentant la Direction de la Législation et du Contentieux ;

, chef du Service du contentieux, représentant la Direction de la Législation et du Contentieux ; Chams-Deen Orou Kassé, régisseur, représentant la Direction Administrative et Financière.

Les représentants des associations professionnelles

Trois membres issus des faîtières de la presse béninoise complètent la composition du Comité :

Pulchérie Sessi Gbémenou , pour l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) ;

, pour l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) ; Hervé Hessou , pour l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) ;

, pour l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) ; Sylvestre Sossou, pour le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA-Bénin).

Le bureau du Comité

Conformément à la décision n°25-027/HAAC du 5 mai 2025 relative à l’organisation et au fonctionnement du Comité, le bureau est composé comme suit :

Président : Michel Ahonon

Michel Ahonon Premier rapporteur : Hervé Hessou

Hervé Hessou Deuxième rapporteur : Sylvestre Sossou

La décision, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa signature et sera publiée au Journal Officiel.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du dispositif de régulation de la profession journalistique au Bénin, notamment en matière d’accréditation et de reconnaissance du statut de journaliste professionnel.