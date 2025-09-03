Bénin – Grand Nokoué : les véhicules poids lourds désormais soumis à une réglementation stricte

- Publicité-

La circulation anarchique des véhicules lourds dans l’agglomération du Grand Nokoué sera désormais encadrée par un décret gouvernemental. Adopté en Conseil des ministres, ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2026, après un moratoire de trois mois accordé aux acteurs concernés.

Source de nuisances sonores, de pollution et d’embouteillages, les gros porteurs représentent un danger pour les usagers de la route et contribuent fortement à la dégradation accélérée des infrastructures.

Pour éviter cela et mettre la population en sécurité, le gouvernement entend réduire ces impacts négatifs, améliorer la mobilité urbaine et protéger les investissements réalisés dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures.

Outre les nuisances, les poids lourds posent également un problème de sécurité avec des stationnements anarchiques, la destruction de feux tricolores, dégâts sur la chaussée en cas de panne avec écoulement de fluides. Leur gestion efficace devient indispensable face aux coûts élevés de réparation et de réhabilitation des routes.

Un moratoire avant la mise en application

Les transporteurs et conducteurs de véhicules lourds disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, soit dès le 1er janvier 2026, la réglementation sera appliquée avec rigueur afin d’assurer la durabilité et la rentabilité du réseau routier du Grand Nokoué.

Dans la même dynamique, le Conseil des ministres a adopté plusieurs autres mesures normatives. Elles portent sur l’approbation des statuts modifiés de la Société des Aéroports du Bénin, la mise en place d’un cadre de concertation pour faciliter l’exécution des projets et programmes nationaux dans les communes, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle.