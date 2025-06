Bénin: des dizaines de motos saisies pour défaut d’immatriculation à Cotonou

- Publicité-

La police républicaine a mené une opération de contrôle ciblant les motos non immatriculées le mardi 17 juin 2025 à Cotonou au carrefour Fidjrossè.

Une opération de contrôle routier menée ce lundi 17 juin 2025 par le commissariat de Fidjrossè, en plein cœur de Cotonou, a conduit à la saisie de plusieurs motocyclettes pour défaut d’immatriculation.

L’intervention, qui a duré un peu plus d’une heure, s’est déroulée sous le regard étonné des riverains et usagers du carrefour « Sur l’as » revêtu en pavés.

Sur place, un pick-up de police de couleur bleue et plusieurs agents en uniforme étaient postés le long du trottoir, à divers points du carrefour. Les policiers, bien organisés, ont procédé à un filtrage en amont. Ainsi, ceux positionnés à distance identifiaient les véhicules non en règle et transmettaient l’information à leurs collègues qui interceptaient les conducteurs quelques mètres plus loin.

« C’est parce qu’on a été têtus… Si on avait pris nos plaques, on n’aurait pas été arrêtés. Mais il faut aussi que l’État pense à baisser les frais d’immatriculation, c’est difficile pour beaucoup », déclare l’un des conducteurs à Bip radio. Il soutient avoir été contraint de rejoindre le commissariat pour régulariser sa situation.

Tous ont reçu des convocations avec pour consigne de se présenter au commissariat de Fidjrossè afin de payer les amendes et retirer leurs motos saisies, actuellement en fourrière.

À travers ce genre d’opérations, la police entend rappeler l’obligation légale d’immatriculer les engins à deux roues, non seulement pour des raisons de sécurité mais aussi pour mieux identifier les véhicules en cas d’infractions ou de délits.