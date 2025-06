Bénin: décès de l’ancien maire Ifangni, Joseph Akpata

- Publicité-

Joseph Akpata, ancien maire d’Ifangni et conseiller technique aux arts et à la culture au cabinet du président de l’Assemblée nationale est décédé des suites d’une courte maladie ce lundi 16 juin 2025.

Le Bénin perd une figure locale et nationale de grande valeur. Ce lundi 16 juin 2025, la commune d’Ifangni s’est réveillée en deuil après l’annonce du décès de Joseph Akpata, ancien maire de la commune et conseiller au cabinet du président de l’Assemblée nationale.

Homme de convictions, respecté tant pour sa droiture que pour son engagement envers sa communauté, Joseph Akpata a marqué de son empreinte la vie politique locale et nationale. À Ifangni, il a occupé la fonction de maire pendant plusieurs années, où il s’est distingué par une gestion rigoureuse et un engagement constant pour le développement durable de sa commune.

Plus récemment, il s’était vu confier une mission au sommet de l’État, en tant que conseiller technique aux arts et à la culture auprès du président de l’Assemblée nationale. Son rôle, bien que discret, a été salué dans les milieux institutionnels pour sa rigueur professionnelle et sa passion pour la promotion du patrimoine culturel béninois.

En attendant l’annonce officielle des obsèques, plusieurs personnalités ont déjà exprimé le souhait d’honorer sa mémoire à travers des hommages publics.