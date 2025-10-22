Benin

Benin: Boni Yayi and the Agbodjo–Lodjou duo summoned to the Judicial Police

Le président du parti Les Démocrates (LD), Boni Yayi, ainsi que le duo de candidats désignés pour la présidentielle de 2026, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, ont été convoqués à la Direction de la police judiciaire (DPJ).

2026 GENERAL ELECTIONS IN BENIN
Selon le porte-parole du parti, Guy Mitokpè rapporté par BIP Radio, les trois personnalités sont attendues ce mercredi 22 octobre 2025, dans le cadre d’un dossier dont la nature n’a pas encore été précisée.

L’information a été rapportée par BIP Radio, qui cite des sources proches du parti d’opposition.

Cette convocation intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, marqué par les litiges autour du parrainage et les recours en instance devant la Cour constitutionnelle.

Le parti de Boni Yayi dénonce depuis plusieurs jours des tentatives d’exclusion du processus électoral, tandis que les institutions impliquées assurent agir dans le respect de la loi.

Pour l’heure, aucun détail officiel n’a filtré sur les motifs exacts de cette audition à la DPJ. Le parti Les Démocrates dit toutefois suivre de près l’évolution du dossier et appelle à la vigilance face à ce qu’il qualifie de « manœuvres d’intimidation ».

