2026 World Cup: Norway and England level at half-time (1-1)

Norway and England are level 1-1 at half-time in their 2026 World Cup match, with Norway leading the shot and expected-goals statistics.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Norvège VS Angleterre, le 11/07/2026 22:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration du match Norvège VS Angleterre, le 11/07/2026 22:00, stade Hard Rock Stadium
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SUMMARY

Norway – England reached half-time at the 2026 World Cup with Norway and England level at 1-1.

The figures nevertheless paint a more nuanced picture of the first half. Norway had 33% possession and tried its luck more often, with 5 shots to England's 3. In terms of shots on target, the split was 3 for Norway and 1 for England. The xG figures remain close, at 0.34 for Norway and 0.19 for England.

First-half highlights

  • Goal – A. Schjelderup (assist M. Odegaard) (Norway, 36th minute)

Balance still fragile

Norway and England go into the break level, but the second half remains wide open. The first change of pace, a defensive mistake or a set-piece could quickly alter the course of the match.

Norway
After extra time Hard Rock Stadium
England
11/07/2026 22:00 Quarterfinals 90 min 1-1
Fil du match
  1. 36'But - A. Schjelderup (passe M. Odegaard)Norvège, 36e
  2. 45+2'But - J. Bellingham (passe A. Gordon)Angleterre, 45+2e
  3. 46'Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 46e
  4. 46'Remplacement - D. Rice (remplace E. Eze)Angleterre, 46e
  5. 55'VAR - T. HeggemNorvège, 55e
  6. 60'Remplacement - J. Ryerson (remplace F. Aursnes)Norvège, 60e
  7. 68'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 68e
  8. 68'Remplacement - A. Schjelderup (remplace A. Nusa)Norvège, 68e
  9. 71'Remplacement - A. Gordon (remplace R. James)Angleterre, 71e
  10. 86'Remplacement - N. O'Reilly (remplace D. Spence)Angleterre, 86e
  11. 89'Remplacement - E. Konsa (remplace M. Rogers)Angleterre, 89e
  12. 90'Remplacement - D. Wolfe (remplace M. Pedersen)Norvège, 90e
  13. 91'Remplacement - T. Heggem (remplace L. Ostigard)Norvège, 91e
  14. 93'But - J. BellinghamAngleterre, 93e
  15. 106'Remplacement - E. Haaland (remplace J. Larsen)Norvège, 106e
  16. 111'Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Burn)Angleterre, 111e
  17. 117'Carton jaune - K. AjerNorvège, 117e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Norway 4 / England 5
  • Tirs : Norway 9 / England 10
  • Possession : Norway 43% / England 57%
  • Corners : Norway 5 / England 4
  • Fautes : Norway 8 / England 5
  • Passes : Norway 423 / England 548
  • Precision des passes : Norway 85% / England 92%
  • xG : Norway 0.52 / England 0.78
Quarterfinals schedule
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Quarterfinals
France
Finished Gillette Stadium
Morocco
Quarterfinals
Spain
Finished SoFi Stadium
Belgium
Quarterfinals
Norway
After extra time Hard Rock Stadium
England
Quarterfinals
Argentina
Upcoming Arrowhead Stadium
Switzerland
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