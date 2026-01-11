Accueil Politique En Direct: au Bénin, les élections législatives et communales du 11 janvier

Ce dimanche 11 janvier 2026, le Bénin organise pour la première fois de son histoire, des élection combinées législatives et communales sur l’ensemble du territoire national. Ce double scrutin marque une étape majeure du calendrier électoral béninois et s’inscrit dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement suivi.

Electeurs béninois PH: AFP