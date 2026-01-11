En Direct: au Bénin, les élections législatives et communales du 11 janvier
Ce dimanche 11 janvier 2026, le Bénin organise pour la première fois de son histoire, des élection combinées législatives et communales sur l’ensemble du territoire national. Ce double scrutin marque une étape majeure du calendrier électoral béninois et s’inscrit dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement suivi.
La Plateforme électorale des organisations de la Société Civile du Bénin active
La salle d’observation de la plateforme électorale des organisations de la Société Civile du Bénin est active depuis très tôt ce matin. L’objectif est de résoudre le principal problème des élections qui est celui de ses conflits électoraux
A Lalo dans le Couffo, pas d’incidents majeurs
A Lalo dans le département du Couffo le scrutin a effectivement démarré. Les premiers votants ont effectué leur vote entre 07H et 07H30. Pas d’incidents majeurs à signaler.
Des enjeux politiques majeurs
Les élections législatives et communales de ce 11 janvier 2026 sont déterminantes à plusieurs niveaux :
elles permettront le renouvellement de l’Assemblée nationale, avec un impact direct sur l’équilibre du pouvoir législatif ;
elles redessineront la gouvernance locale, en influençant la gestion des communes et des politiques de proximité ;
elles constituent enfin une étape clé avant l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, dont elles prépareront le contexte politique.
Au Ceg Segbeya à Cotonou, le vote se déroule normalement
six salles de vote bien organisée et fonctionnel. Le vote a bien démarré et de déroule normalement . Le vote a démarré à 07H45 avec une affluence modérée. Aucun incident n’est à signaler avec une présence des forces de l’ordre dans un climat calme et maîtrisé.
Joseph Djogbenou annoncé à Abomey pour son vote
Le président du parti Union Progressiste le Renouveau effectuera son vote à Abomey dans le departement du Zou
A Togba dans la commune de Calavi, de grand retard observé
Dans la commune de de Togba, plusieurs disfonctionnement techniques ont été également observés avec un vote non encore démarré dans plusieurs centres de vote pour plusieurs raisons techniques liés aux matériels électoraux.
A Porto Novo, des matériels électoraux en manque
A Porto Novo, plusieurs de nos observateurs ont noté de graves problèmes d’indisponibilité du matériel électoraux. D’accord le cinquième arrondissement, c’est le manque d’encre ou de bulletins qui retarde le démarrage effectif du vote à certains endroits.
Vote timide dans le 8è arrondissement à Cotonou
Dans le huitième arrondissement de Cotonou, les votes ont timidement démarré ce dimanche matin. Pour l’instant, les électeurs sortent à contre goutte mais tout est bien en ordre. Tout a démarré aux environs de 07H 11 minutes
