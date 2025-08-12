PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Emmanuel Macron reconnaît la guerre menée par la France au Cameroun et le rôle dans la mort de Ruben Um Nyobé

Emmanuel Macron reconnaît la guerre menée par la France au Cameroun et le rôle dans la mort de Ruben Um Nyobé

Politique
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
2 min.
Le président de la République du Cameroun, Paul Biya (89 ans, il dirige le pays d’une main de fer depuis près de 40 ans) et le président de la République Française, Emmanuel Macron.
Le président de la République du Cameroun, Paul Biya (89 ans, il dirige le pays d’une main de fer depuis près de 40 ans) et le président de la République Française, Emmanuel Macron.
- Publicité-

Dans un courrier adressé à Paul Biya et rendu public le 12 août 2025, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que la France avait mené « une guerre » au Cameroun avant et après l’indépendance de 1960. Le président français a admis la responsabilité de l’armée dans la mort du leader indépendantiste Ruben Um Nyobé, évoquant de « multiples violences répressives » commises durant cette période.

Le président français Emmanuel Macron a franchi un cap historique dans la reconnaissance du passé colonial de la France au Cameroun. Dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, et rendue publique mardi 12 août, il a reconnu que « la France avait mené une guerre » contre des mouvements insurrectionnels camerounais, tant avant qu’après l’indépendance de 1960.

Cette guerre, selon Emmanuel Macron, fut marquée par « des violences répressives de nature multiple » exercées par les autorités coloniales et l’armée française. D’après RFI, le chef d’état français a également admis que les opérations militaires françaises avaient continué après l’indépendance, en soutien aux autorités camerounaises, et que l’armée française portait une responsabilité directe dans la mort de Ruben Um Nyobé, figure emblématique de la lutte pour l’indépendance.

Le chef de l’État endosse ainsi les conclusions d’un rapport d’historiens remis en janvier dernier. Ce document mettait en lumière la réalité d’un conflit longtemps nié ou minimisé dans les relations franco-camerounaises et détaillait la nature des opérations militaires et des répressions menées.

Une reconnaissance attendue depuis des décennies

Cette déclaration intervient alors que les appels à la reconnaissance officielle de cette guerre se sont multipliés au fil des années, portés par des historiens, des associations de défense des droits humains et des descendants de victimes.

Pour beaucoup, la mort de Ruben Um Nyobé en 1958 symbolise la brutalité de la répression française contre les aspirations indépendantistes camerounaises.

- Publicité-

Emmanuel Macron et Paul Biya s’étaient rencontrés le 15 août 2024 au cimetière national de Boulouris-sur-Mer, dans le sud-est de la France, à l’occasion d’une cérémonie de commémoration. Ce geste présidentiel pourrait ouvrir la voie à des initiatives de mémoire et à un travail historique plus approfondi entre Paris et Yaoundé.

La réaction des autorités camerounaises et de la société civile sera déterminante pour mesurer l’impact politique et symbolique de cette reconnaissance.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: l’ex-1er ministre Patrick Achi renonce à sa nationalité française à 3 mois de la présidentielle

Bénin

Lancement à Parakou de la campagne nationale d’orientation des nouveaux bacheliers 2025

Bénin

Bénin: arrestation d’un tiktokeur pour aveux publics de cybercriminalité

Bénin

Opération « Faucon pèlerin »: la police républicaine démantèle 3 ghettos et interpelle plusieurs individus à Malanville

Bénin

Bénin: Guy Dossou Mitokpè recadre Janvier Yahouédéou après de nouvelles attaques contre Boni Yayi

Bénin

Fraude au pesage: des agents de la SIRAT lourdement condamnés

Bénin

Bénin: libéré sous caution, Méryl Djokouin reste en prison pour défaut de paiement

Monde

États-Unis: Donald Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale à Washington

Bénin

Bénin: un marché spécialisé pour le charbon et le pétrole bientôt construit

Bénin

Bénin – Élections 2026: Les femmes parlementaires montent au front pour plus de représentativité

VOIR TOUS LES FLASHS