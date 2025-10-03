Élections générales 2026: Moele-Bénin et Bloc Républicain envisagent une alliance parlementaire

À l’approche des élections générales de 2026, le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) multiplie les concertations politiques.

Le lundi 29 septembre 2025, une délégation de cette formation conduite par son président, Jacques Ayadji, a rencontré à Cotonou le Bureau exécutif national du Bloc Républicain (BR), parti de la mouvance présidentielle.

Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue, a porté sur la possibilité d’un accord parlementaire entre les deux formations. Selon les informations recueillies, il s’agit pour Moele-Bénin et le BR d’examiner les contours d’une collaboration qui pourrait renforcer leur présence et leur efficacité au sein de l’Assemblée nationale à l’issue des scrutins de 2026.

Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère jugée cordiale par les responsables des deux camps. Jacques Ayadji a salué la disponibilité du Bloc Républicain à discuter des enjeux communs, tout en rappelant la volonté de son parti de travailler à l’unité et à la consolidation de la démocratie béninoise. Du côté du BR, les responsables ont souligné l’importance de ce type de concertations, qui s’inscrivent dans une dynamique de coopération politique en faveur de la stabilité institutionnelle.

Pour l’heure, aucune décision définitive n’a été rendue publique. Mais cette première étape ouvre la voie à de nouvelles discussions qui pourraient aboutir à une alliance stratégique lors des prochaines législatives. Les deux partis ont convenu de poursuivre les réflexions dans les jours à venir.